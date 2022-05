Res Roma-Fesca Bari 6-0: partita sospesa al 32esimo. Ecco cosa è successo

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma batte la Fesca Roma con l'arbitro che è costretto a sospendere la partita al 35esimo con il risultato di tre a zero per le romane.

Il motivo della sospensione

L'arbitro ha interroto la partita fra Res Roma e Bari perchè le pugliesi avevano iniziato il match in 8 e prima della fine del tempo restano in 6 per due infortuni. Restando in sei l'arbitro manda tutti a casa chiudendo in anticipo il match.

Fabio Lommi Club Manager della Res nel post gara ha commentato: "Dispiace assistere a certe gare: dispiace per il calcio femminile, dispiace per gli avversari che sono arrivati a questa situazione e dispiace per le nostre ragazze, che in settimana si erano preparate per un match vero. Sono episodi che fanno male all'intero movimento."

La partita

Prima della sospensione, la Res Roma aveva sbloccato la partita al quinto minuto con Nagni che sigla l'uno a zero al termine di un'azione solitaria; tre minuti dopo Palombi realizza il raddoppio: cross dal fondo, stop, tiro e gol per la giovane attaccante capitolina. Al minuto diciassette Simeone firma il tris al termine di un'azione solitaria mentre poco dopo più tardi Nagni crossa al centro per Fracassi che di testa sigla la quarta rete. Al ventisettesimo altra azione personale ed altro gol, stavolta realizzato da Coluccini, che mette a segno la sesta ed ultima rete giallorossa. Nei due minuti successivi due ragazze del Fesca lasciano il campo e la gara non prosegue più.

La classifica

La Res Roma sale a quota 52 punti, a -3 dalla coppia di testa. Fesca Bari penultimo con 9 punti.