Res Roma esagerata, battuto 12 a 1 il Coscarello

Serie C femminile Girone C

Si apre col botto il 2022 per la Linkem Res Roma VIII. Alla Linkem Arena, le capitolino spazzano via con un perentorio 12 a 1 il Coscarello nella 12esima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La partita è in totale discesa per la Res Roma. Al secondo minuto Palombi sigla la rete del vantaggio dopo uno scambio con Nagni, mentre il raddoppio è un’autorete del portiere ospite. Palombi trova poco dopo la sua doppietta, mentre Cosentino cala il poker su un altro assist di Nagni. Le due sono protagoniste anche del pokerissimo della Res, col capitano ancora nei panni di assist-woman. Il duo non si ferma è firmano la rete del 6 a 0 che chiude il primo tempo. Per Cosentino si tratta di una tripletta. Nella ripresa Nagni si mette in proprio con un tiro dal limite, siglando il 7 a 0. Al 60esimo Margari sigla la rete della bandiera per il Coscarello. L’ottavo gol della Res porta la firma di Manuela Coluccini al debutto stagionale dopo essere stata lontana dal campo per mesi causa infortunio. Poi Palombi trova la sua tripletta personale, mentre è di Simeone il decimo gol. Gli ultimi due gol della partita sono di Nagni (doppietta) su rigore e Di Bernardino.

La classifica

La Res sale a quota 32 punti in classifica, consolidando il secondo posto a -4 dal Chieti. Per le romane si tratta della decima vittoria in 12 partite. Coscarello ultimo con 3 punti.