Pokerissimo della Res Roma al Matera

Serie C femminile Girone C

Seconda cinquina consecutiva della Linkem Res Roma VIII che rifila un pokerissimo al Matera Racing Point

La partita

Alla Linkem Arena non c'è storia. Le romane sono già avanti al nono minuto con Manca che di testa indirizza in rete un cross di Nagni. Nemmeno il tempo di riprendere il gioco, che Le al 10mo trova la rete del due a zero. Nagni al 28esimo dal dischetto realizza il terzo gol e prima della fine del primo tempo c'è gloria anche per la solita Palombi che segna con un bel diagonale. Al 62esimo Nagni trova la sua doppietta personale e il quinto gol della Res. Nel finale il portiere della Res, Maurilli, devià sulla traversa una delle rarissime occasioni delle ospiti.

La classifica

Il successo permette alla Res Roma di restare al secondo posto della Classifica con 13 punti, in coabitazione col Trastevere e soltanto a due punti dalla capolista Chieti. Matera fermo a 9.