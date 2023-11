Res Roma-Cesena 1-2: Innazzo illude, le romane cadono nel finale

Nuova sconfitta per la Res Roma che cade in casa per due a uno contro il Cesena. Amaro in bocca per le ragazze di Galletti passate in vantaggio a metà ripresa con Iannazzo ma che vengono rimontante negli ultimi dieci minuti. Brutto risultato che rispecchia una classifica difficile per le romane al terz'utlimo posto della classifica con 4 punti.

Res Roma-Cesena, la cronaca

Il primo tempo è a forte tinte bianconere col Cesena che impegna più volte Maurilli. Nella ripresa la Res Roma entra con un'altro marcia con Boldrini subito pericolosa e che sfiora il gol. La rete del vantaggio delle romane è solo rinviato e arriva con Iannazzo al 66esimo su cross di Boldrini. Al 74esimo il pareggio del Cesena con Sechi di testa. Poco dopo il raddoppio con Jensen che da pochi passi infilza Maurilli dopo una serie di rimpalli. L'ultima occasione è della Res che nel recupero si rende pericolosa con un calcio di punizione di Nagni bloccato in due tempi dal portiere.