Linkem Res Roma VIII-Apulia Trani 1-2: capitoline sconfitte dalla capolista

La Linkem Res Roma VIII cade in casa per due a uno contro l'Apulia Trani capolista del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La Res sblocca la partita al 30esimo: Manca serve Nagni che rientra sul sinistro e con un pallonetto dal limite sigla il gol dell’uno a zero. Al quarantesimo Rus, direttamente da calcio piazzato, costringe Maurilli ad una bella e difficile parata. Nella ripresa parte meglio la Res con Palombi che però manda di poco a lato; al ventesimo altra palla gol per Palombi che stavolta manca di poco l’impatto con la palla su suggerimento di Lommi. Al 70esimo lo sliding doors della partita col direttore di gara che prima espelle capitan Nagni e poi, un minuto dopo, arriva il pareggio del Trani griffato Maknoun. Dieci minuti dopo Maknoun sigla il raddoppio delle ospiti, Maurilli protesta per un probabile fuorigioco dell’attaccante tranese e viene espulsa, lasciando la Res in nove.

La classifica

La Res resta al terzo posto con 57 punti. Il Trani conferma il primo posto con 67 punti.