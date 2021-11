Reina colpito dalla monetina, interviene l'Atalanta: "Cerchiamo il responsabile"

Durante Atalanta-Lazio i tifosi nerazzurri si sono resi protagonisti di un brutto gesto. Dalla Curva dei padroni di casa infatti è partita un lancio di oggetti verso il portiere della Lazio Reina. Uno di questi, una monetina ha colpito l'estremo difensore biancoceleste che dopo il colpo subito si è rialzato e ha continuato a giocare.

La nota dell'Atalanta

L'Atalanta attraverso una nota ufficiale ha denunciato l'accaduto e si è resa disponibile per individuare i colpevoli. "Atalanta BC condanna e stigmatizza quanto accaduto ieri nei minuti finali della partita con la Lazio, la Società si mette a completa disposizione delle Autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il Regolamento d’uso del Gewiss Stadium. I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo".

Cosa rischia l'Atalanta

L'Atalanta rischia molto. Infatti il lancio della monetina infatti costerà sicuramente una multa molto salata alla società bergamasca. Inoltre il Giudice Sportivo potrebbe richiedere la chiusura del settore del Gewiss Stadium per un certo periodo.

La Lazio e Reina

Difficile, praticamente impossibile l'assegnazione della vittoria a tavolino alla Lazio. Il motivo è la sportività di Reina. Infatti il portiere spagnolo non ha speculato sull'episodio e dopo le cure ha ripreso il suo posto fra i pali fino alla fine della partita.

Reina poi sui social ha detto, in un mix di ironia e rabbia: "La prossima volta tiratemi un chilo di gamberi o di cotenna fritta così li mangio".