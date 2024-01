La Regione sponsorizza la Lazio: VisitLazio sulla maglia biancoceleste durante la Supercoppa Italiana

La Lazio scenderà in campo nella Final Four della Supercoppa Italiana con il logo della Regione. Infatti sulla maglia di Immobile e compagni apparirà la scritta VisitLazio.com il portale di promozione del territorio regionale sul quale si possono trovare tutte le notizie aggiornate sull’offerta turistica del Lazio e delle sue province. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Repubblica e dall'agenzia Ansa l'importo della sponsorizzazione dovrebbe aggirarsi sui 300mila euro, cifra oggi non confermata (ma neanche smentita) durante la conferenza stampa.

La maglia

Si sapeva ma ora è ufficiale: la Regione Lazio farà da sponsor al club biancoceleste a Riad. La maglia ad hoc farà il suo debutto venerdì prossimo quando la squadra di Sarri sfiderà l’Inter nella seconda semifinale del torneo. Lotito si era candidato già prima dei risultati dell’Expo per portare il “brand” della Regione sulla maglia della Lazio, cavalcando le polemiche dello sponsor arabo dei rivali della Roma che aveva imbarazzato Gualtieri e la corsa, vana della Capitale nella corsa alla mostra universale che si terrà proprio a Riad.

Non è la prima volta che la Regione affianca il club biancoceleste in Supercoppa. Era già successo infatti nelle edizioni del 2009 e 2019, entrambe vinto dalla Lazio.

La mossa strategica

Dalla Regione soddisfazione per una mossa ritenuta strategicamente importante in chiave promozionale e che fortifica il legame con la Lazio. La Supercoppa Italiana a Riad infatti rappresenta palcoscenico ideale per promuovere le bellezze regionali visto che sarà trasmessa in italia (in chiaro), nell’Area Mena (Middle East and North Africa) e in oltre 180 Paesi, grazie al logo sulle maglie dei giocatori.

Le dichiarazioni

Il Presidente Lotito sottolinea l'importanza della collaborazione: "In un contesto in cui l'Arabia è il paese con maggiori disponibilità per fare investimenti, signfica che può essere approdo importante per le aziende del nostro territorio e per la nostra nazione". Parla di orgoglio invece Luca Pellegrini, terzino romano della Lazio: "Portare un pezzo di te, il nome della Lazio e quello della Regione in una competizione dove ci saranno 180 paesi collegati è un orgoglio".

Il presidente della Regione Lazio, Rocca si sofferma sulla promozione del territorio oltre Roma: "Ci saranno 180 paesi coollegati una platea enorme. La Supercoppa diventa occasione unica e il calcio veicola tanti messaggi positivi, e anche l‘immagine e la bellezza della nostra regione Io ho sempre detto che il fatto che si conosca questo territorio è una nostra priorità. Roma è una presenza importante, a volte assorbente, ma esistono tante territori meravigliosi nella nostra regione e vogliamo che il turista gli conosca tutti.