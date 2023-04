La Regione Lazio premia il Valmontone: ecco perché

Mercoledì 19 aprile la Promozione del Valmontone è stata premiata dalla Regione Lazio per essere stata in questa stagione la prima squadra regionale ad aver guadagnato la qualificazione in Eccellenza.

A tutti i calciatori, componenti dello staff tecnico e dirigenti sono state consegnate delle medaglie. Al patron Bucci e al presidente Bellotti sono state consegnate due targhe per l'impegno sostenuto in qualità di dirigenti e aver creato un movimento che conta circa 400 tesserati tra prima squadra maschile e femminile e settore giovanile agonistico e di base, mentre a mister Di Loreto una targa per aver condotto la squadra alla vittoria del campionato mantenendo l’imbattibilità (obiettivo della formazione giallorossa in queste ultime tre giornate di campionato). Il Valmontone ha donato una maglia ufficiale personalizzata sia al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, sia alla consigliera regionale (e presidente della Commissione Urbanistica) Laura Corrotti.

Bucci e Bellotti mostrano orgoglio per il premio ricevuto: “Questo premio da un ente istituzionale importante come la Regione ci riempie di orgoglio e soddisfazione. La nostra intenzione è quella di proseguire su questa linea, ma per crescere ancora uno dei nodi fondamentali da affrontare è quello della struttura. In tal senso la Regione si è detta disponibile a monitorare la situazione”.

Per il Valmontone arrivano parole al miele da parte del presidente Aurigemma: “È una realtà in crescita che sta ottenendo grandi risultati grazie al lavoro di un gruppo coeso e motivato e di una dirigenza capace che ha saputo interpretare con passione i valori sani e profondi dello sport trasmettendo a tanti giovani la convinzione che il successo deve essere frutto di sacrificio, determinazione e cuore”. Per la consigliera Corrotti il salto in Eccellenza “testimonia la crescita di questa splendida realtà sportiva sul nostro territorio”.