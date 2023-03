Recupero e nuova gestione per Immobile per la volata Champions League

Dopo il Derby vinto grazie al gol di Zaccagni, la Lazio (seconda in classifica) riprenderà la sua corsa per un posto in Champions League da Monza e lo farà con Ciro Immobile che corre verso il recupero.

L?ultimo infortunio di Immobile

Stagione tormentata dagli infortuni per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è stato vittima di diversi stop forzati di natura muscolare che lo hanno costretto a saltare sfide importanti come i Derby (entrambi vinti dalla Lazio). L?ultimo infortunio di Immobile risale alla trasferta vittoriosa di Napoli che lo ha costretto a saltare oltre la stracittadina contro la Roma, il doppio confronto con l?AZ Alkmar (con la Lazio eliminata dalla Conference League) e la trasferta di Bologna.

Immobile corre per Monza

Dopo lo stop Ciro Immobile brucia le tappe e corre verso il recupero. Il capitano della Lazio è da considerare recuperato per la trasferta contro il Monza. Nella partita in terra lombarda il capitano biancoceleste inizierà il suo rodaggio in vista della partita pre-Pasqua contro la Juventus (8 aprile all?Olimpico) ma soprattutto per il finale di stagione.

Gestione Immobile

Per questo finale di stagione la Lazio avrà bisogno dei gol di Immobile (solo 9 in questo campionato) per arrivare in Champions League. Dopo i diversi infortuni, per questo rush finale Sarri medita una gestione diversa del suo attaccante. Nonostante la rosa non abbia un vice Immobile, il tecnico concederà più riposo al suo bomber principe e non sempre i novanta minuti tutte le partite. Una gestione più attento per un attaccante che in questa gestione ha mostrato segni di fragilità e di stress fisico determinato da un costante impegno senza sosta. Con l?apporto in zona gol di Immobile, la Lazio può avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione per l?Europa dei grandi.