Real Sociedad-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 16 marzo alle ore 21:00 la Roma sfiderà all'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’andata, giocata una settimana fa allo Stadio Olimpico, ha visto i giallorossi vincere per due a zero grazie ai gol di El Shaarawy e Kumbulla. Un vantaggio prezioso che consentirà alla squadra di Mourinho di andare in Spagna, prima del derby, con due risultati su tre utili per il passaggio del turno.

Real Sociedad-Roma, le ultime di formazione

Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso vittima all’andata di uno brutto scontro di gioco e 30 punti di sutura alla testa, giocherà con un caschetto protettivo. Il numero 7 agirà sulla trequarti insieme a Dybala tenuto inizialmente in panchina nella sconfitta col Sassuolo, a sostegno di Tammy Abraham con Belotti che va verso il forfait causa operazione alla mano. A centrocampo agiranno Cristante e Matic, sugli esterni Spinazzola e Karsdorp dal 1’. In difesa torna Ibanez dopo la squalifica. Il brasiliano completerà il reparto insieme a Mancini e Smalling davanti a Rui Patricio.

In casa basca rispetto all’andata Alguacil per provare la rimonta punterà dal primo minuto su Oyarzabal che farà coppia con il norvegese Sorloth in attacco.

Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Illarramendi; David Silva; Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Real Sociedad-Roma, dove vederla

La partita fra Real Sociedad e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Tramite Dazn la sfida in Spagna sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere l’impegno europeo dei ragazzi di Mourinho sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport oppure utilizzando SkyGo.