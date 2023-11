Real San Basilio, Simeone verso l'esonero

Momento buio per il Real San Basilio. La formazione rossoblù è reduce dalla sconfitta interna contro il Tor Lupara nella nona giornata del Girone B del campionato Promozione. Un scivolone che rischia di costare caro alla panchina di Simeone.

Il Real San Basilio dopo la bella stagione dello scorso anno terminato ai piani alti della classifica con Iannotti, sta vivendo una stagione negativa. Il cambio in panchina in estate aveva altre aspettative.

Simeone in questo avvio di stagione ha collezionato tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte di cui tre consecutive e l'eliminazione dalla Coppa Italia ora la sua posizione è a serio rischio. Una frenata per la squadra di San Basilio e per lo stesso allenatore che tanto bene aveva fatto in passato.

Nelle prossime ore è atteso un comunicato del club.