Real San Basilio-Sanpolese 1-0: Nuovo sigla il gol vittoria

Squadra in casa Real S. Basilio

Il Real San Basilio in casa al Giorgio Castelli vince per uno a zero contro la Sanpolese nella quinta giornata del Girone B del campionato Promozione.

La cronaca

La partita si sblocca col gol decisivo di giornata al ventesimo del primo tempo. Dal cerchio di centrocampo capitan Valenzi disegna una superba traiettoria che pesca Nuovo appena dentro l'area in posizione defilata. L'attaccante effettua un grande stop e col mancino batte in diagonale il portiere. Al 30esimo bell'azione degli ospiti conclusa dal mancino di Caprioli ma è bravissimo il portiere del Real San Basilio a respingere. Nella ripresa ancora Sanpolese vicina al pareggio ma i padroni di casa vengono salvati da un intervento sulla linea di Cerbara.

La classifica

Con questo successo il Real San Basilio sale a quota 7 punti, mentre resta a 5 la Sanpolese di mister Palumbo.