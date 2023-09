Real San Basilio-Poggio Mirteto: la partita di Coppa cambia orario. Ecco perché

Squadra in casa

Real S. Basilio

Mercoledì 27 settembre si giocheranno i trentaduesimi di Coppa Italia Promozione Lazio. Fra le partite in programma la sfida di andata fra Real San Basilio e Poggio Mirteto. Il match in programma nel pomeriggio ha subito un cambio di orario come annunciato dalla formazione rossoblu.

Il fischio d'inizio di Real San Basilio-Poggio Mirteto, inizialmente programmata per le 15:30, è anticipato alle ore 14:30 presso il campo Giorgio Castelli casa di Valenzi e compagni.

L'anticipo fa sapere il club rossoblu è dovuto all'indisponibilità del campo nell'orario pomeridiano. Ecco il comunicato: "Si comunica che la partita di Coppa Italia Promozione in programma domani 27/9/23 alle ore 15:30 sarà anticipata alle ore 14:30 per indiponibilità del campo".