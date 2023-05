Stefano Iannotti e il Real San Basilio si separano consensualmente

Termina dopo appena una stagione l'avventura di Stefano Iannotti sulla panchina del Real San Basilio. Una seprazione consensuale al termine di una stagione fantastica per la formazione rossobù al primo anno in Promozione.

Al primo anno in categoria il Real San Basilio ha concluso il Girone B al terzo posto alle spalle dell'Amatrice campione, col secondo miglior attacco del campionato e col miglior rendimento casalingo del girone. Il Real San Basilio ha giocato un bel calcio propositivo e senza timore.

Società e allenatore però si separano in maniera consensuale con il club che augura a Iannotti il meglio per la sua carriera. Questo il messaggio del Real San Basilio: "Potremmo dire 3° in classifica da neopromossi, potremmo dire 2° miglior attacco del girone, potremmo dire miglior rendimento casalingo del campionato…ma sarebbe riduttivo. Hai accettato la nostra chiamata con entusiasmo e con lo stesso entusiasmo hai guidato questa stagione indimenticabile, dimostrando che il DS non sbagliava a riporre grandi aspettative in te. Ci hai dato un’identità di gioco, esprimendo probabilmente il calcio più bello della categoria, ci hai trainato e fatto emozionare con la tua enorme passione e competenza. Hai creato un gruppo unito e compatto, nonostante i tanti nuovi innesti arrivati dopo l’estate. Rimarrai sempre nel cuore di questa società e della gente di San Basilio, Stefano. Nell’augurarti un futuro prospero, dentro e fuori dal campo, e nella speranza che questo possa essere un arrivederci, San Basilio ti dice: GRAZIE MISTER".