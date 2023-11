Real San Basilio: ufficiale l'esonero di Simeone

Si attendeva soltanto l’ufficialità che è arrivata nella serata di ieri Andrea Simeone non è più l’allenatore del Real San Basilio, il tecnico è stato sollevato dall'incarico.

L’ex Sporting Montesacro arrivato in estate per sostituire Iannotti, non è riuscito a rispettare le aspettative e le premesse alla vigilia della stagione. Il Real San Basilio naviga all’11esimo posto del Girone B del campionato Promozione con 10 punti conquistati in 8 partite. Il tecnico ha pagato la sconfitta contro il Tor Lupara, la terza consecutiva.

Questo il comunicato del presidente Fabrizio Desideri: “La società ASD Real San Basilio 1960 comunica in data 8/11/23 e con decorrenza immediata la cessazione del rapporto professionale con l’allenatore Andrea Simeone il club intende ringraziare Andrea e il suo staff per il lavoro svolto e per la sua professionalità dimostrata in campo e fuori gli augura le migliori fortune al livello professionale”.