Real San Basilio-Cantalice 3-1: Soddimo guida la rimonta ai Castelli

Il Real San Basilio vince l'ultima partita della sua splendida stagione nel Girone B del campionato Promozione battendo in rimonta in casa per tre a uno il Cantalice.

La cronaca

Partenza in salita per il Real San Basilio che va sotto dopo appena cinque minuti per un diagonale di Matteucci. Al 22esimo il pareggio dei padroni di casa col destro a giro di Tagliabue che si spegne all'angolino alto. Alla fine del primo tempo arriva il sorpasso: scatto profondo di Soddimo che salto un avversario e rientrando sul destro batte il portiere. Al 77esimo il tris del Real San Basilio con Soddimo che di tacco serve Ruggero che a porta vuota non sbaglia.

La classifica

Con questo successo il Real San Basilio chiude il suo campionato a quota 57 punti sul terzo gradino del podio. Cantalice quinto con quarantacinque punti.