Real San Basilio al via l'era Simeone: ecco tutti i colpi ufficiali

Tutto pronto in casa Real San Basilio per l'avvio dell'era Andrea Simeone. Il nuovo tecnico, ex Sporting Montesacro, ha accolto i tanti colpi di mercato messi a segno dalla società.

Proprio dallo Sporting, Simeone riabbraccia Manuel Paganucci e Marco Losi rispettivamente portiere e difensori, entrambi classe 1997 ed Edoardo Mariani centrocampista classe 1999. Dal Ciampino invece sono stati pescati i classe 2004 Filippo Rossini (estremo difensore) e il difensore Mattia Torri.

Puntella l'attacco Francesco Chesne, attaccante classe 1999 ex Carbognano 16 gol in Promozione (stagione 2021/2022) che vanta presenze in Eccellenza.

Inoltre la dirigenza rossobù ha comunicato anche lo staff tecnico guidato da Andrea Simeone con gli arrivi di Matteo Puleio,Marco Calizza e Donato De Meo.