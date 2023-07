Real Monterotondo, ufficiale la separazione con mister Paris

Si separano le strade di Fabrizio Paris e il Real Monterotondo, che nei prossimi giorni annuncerà il suo sostituto come allenatore. Contestualmente lascia anche il secondo Giorgio Marcangeli e Gianluca Balducci. "Un futuro avvincente si costruisce solo attraverso solide basi e grandi certezze. Gianluca Balducci negli anni ha rappresentato esattamente tutto ciò. Un pilastro, una risorsa imponente ed essenziale. Oggi lo salutiamo, consapevoli che nessun ringraziamento potrà mai essere adeguato e commisurato a tutto quello che Gianluca ha dato alla vita della nostra società. Un professionista esemplare, un amico, una colonna portante che abbracciamo come un fratello, consapevoli di ritrovarlo presto a ruggire con noi. Inoltre la società tiene molto a ringraziare calorosamente mister Fabrizio Paris e il suo secondo Giorgio Marcangeli per tutto ciò che hanno conquistato e dato alla società!"