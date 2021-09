Real Monterotondo Scalo, parla Albanesi "Dispiace per il risultato"

C'è dispiacere in casa Real Monterotondo Scalo dopo la sconfitta subita domenica in casa del Flaminia nella partita valida per il preliminare di Coppa Italia Serie D. Il Real Monterotondo si era trovato in vantaggio nel primo tempo con Cardillo, per poi subire la rimonta furiosa della squadra di casa che prima ha pareggiato con Paun e poi chiuso i conti con Sciamanna. A parlare della partita è il capitano e leader del Monterotondo, Flavio Albanesi. “Dispiace tanto per il risultato. E’ stato un buon primo tempo, siamo andati meritatamente in vantaggio e pensavamo di farcela. Sicuramente è stata una bella partita, giocata contro una squadra forte e ben collaudata.". Non perde comunque il sorriso capitan Albanesi, che è consapevole di quanto la preparazione fatta con mister Gregotti debba ancora portare i suoi frutti. "Abbiamo pagato un po’ di stanchezza nel secondo tempo ma è normale trovandoci a questo punto della stagione. Dobbiamo lavorare tanto, ma sono sicuro che diremo la nostra anche quest’anno.". Niente volti abbattuti quindi tra le file del Monterotondo, che è pronto a ripartire con lo sguardo unicamente al campionato, con l'obiettivo di mantenere la categoria tra tante squadre di livello.