Real Monterotondo - Roma City: il Monterotondo non ci sta, proteste per l'arbitraggio

Non ci sta il Real Monterotondo, che in seguito alla sconfitta casalinga con il Roma City nell'ultima giornata di Serie D ha affidato alla sua pagina ufficiale i pensieri sull'arbitraggio. La squadra, invischiata nella lotta salvezza nel girone F, ritiene di aver subito numerosi torti nell'ultimo periodo che hanno compromesso la posizione e i risultati della squadra laziale in classifica.

Il comunicato ufficiale

BASTA TORTI CHE SIA IL CAMPO A DECIDERE LE NOSTRE SORTI.

In relazione agli episodi verificatisi nel corso della gara di domenica contro il Roma City che ci ha visti sconfitti per 2-1 al termine di una partita molto combattuta, giocata in maniera gagliarda dai nostri ragazzi la società REAL MONTEROTONDO esprime una profonda inquietudine per la conduzione arbitrale che ci ha visto penalizzati in almeno tre occasioni, con episodi lampanti che sarebbero valsi altrettanti calci di rigore a nostro favore. Non è la prima partita quest’anno che ci vede penalizzati in questo modo, basti ricordare di recente quanto avvenuto domenica scorsa a San Benedetto con un rigore evidente negato negli ultimi di gara e che poteva valere una storica vittoria per la nostra formazione. Ieri si è andati oltre ogni immaginario, le immagini parlano chiaro e non vogliamo aggiungere altro a quanto già è stato scritto anche sulle maggiori testate giornalistiche, locali e nazionali. Negare tre rigori in una partita così importante per le nostri sorti equivale a penalizzare oltremodo gli sforzi e i sacrifici fatti da tutto lo staff, la rosa e chi segue con passione i nostri colori. Già da domenica prossima nella gara di Riccione, ci aspettiamo un trattamento equo dalla classe arbitrale che rispecchi i valori messi in campo, l’unico fattore che nello sport in generale dovrebbe decretare i meriti degli atleti che scendono sul terreno di gioco.