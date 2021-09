Il Real Monterotondo Scalo è pronto per l'esordio, le parole di mister Gregori

La stagione di Serie D si avvicina sempre di più e ormai tutti gli allenatori impegnati nella categoria dicono di loro sull'esordio in partita ufficiale. A parlare oggi è stato l'allenatore del Real Monterotondo Scalo, mister Attilio Gregori. L'allenatore ha parlato della voglia della squadra erentina di iniziare una stagione che si preannuncia estremamente combattuta. "Sara un girone difficile, ma penso che uno vale l'altro per una squadra che per la prima volta si affaccia a questa categoria. Sappiamo però quello che dovremmo cercare di fare, il giudice è sempre il campo. Dobbiamo essere sempre convinti delle nostre possibilità e che noi dentro questa storia ci possiamo stare e ci dovremo stare avendo tante motivazioni e tanta fame. Dobbiamo avere la voglia di stupire, qualche volta andando oltre quelli che sono i nostri limiti. Ci vuole tanto lavoro, dobbiamo cercare di creare prima di tutto un gruppo e di conseguenza una squadra che va in campo e che sa quello che deve fare e come lo deve fare.". Chiusura con un commento sull'atteggiamento che il Real Monterotondo dovrà tenere tutto l'anno. "Non dobbiamo mai perdere il gusto di giocare, ci saranno squadre forti, ma siamo consapevoli e li affronteremo con rispetto, ma senza paura. Sarà complicato e affascinante allo stesso modo, sono convinto che questi ragazzi ce la metteranno tutta.".