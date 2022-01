Il Real Monterotondo annuncia un nuovo acquisto

Il mercato continua per le squadre di Serie D e nel girone G non fa eccezione il Real Monterotondo che si assicura la firma di Leonardo Potenziani, terzino destro classe 2003. Il nuovo giocatore del Monterotondo ha un passato di prestigio a livello giovanile, dove ha giocato per la Roma e poi per il Frosinone in cui è rimasto per ben sette anni. Potenziani si è aggregato da subito alla prima squadra e sarà disponibile per i prossimi impegni di Serie D.