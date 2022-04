Il Carbonia ferma il Real Monterotondo

Non si fanno male Real Monterotondo e Carbonia, che in una sfida ricca di ribaltamenti hanno dato vita ad un pareggio per 2-2 nella sfida del girone G di Serie D. Ad aprire le marcature è Aloia, che sul cross di Russu sorprende la porta avversaria con una deviazione. Poco dopo Russu può indirizzare la partita sugli sviluppi di una punizione, ma la sua conclusione viene fermata dal palo. Ci pensa Tilli a rimettere in parità, sfruttando un errore in uscita della difesa sarda. Ad inizio ripresa cambia ancora una volta la gara, prima il capitano del Carbonia Serra viene espulso per doppia ammonizione, ma poi Aloia trova un insperato vantaggio coronando la sua doppietta personale. A dare il punto al Monterotondo ci pensa Baldassi, che da pochi passi insacca. I laziali restano così con margine sulla zona retrocessione, con cinque punti di distacco dall'Atletico Uri in zona playout.

Real Monterotondo - Carbonia 2-2 (32' Aloia (C), 44' Tilli (M), 52' Aloia (C), 58' Baldassi (M)