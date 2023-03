Serie D girone G, il Real Monterotondo cala la cinquina con l'Uri

Squadra in casa

Squadra in casa Real Monterotondo

Un secondo tempo da urlo dà tre punti al Real Monterotondo, che travolge il malcapitato Atletico Uri con una pesante cinquina e si riporta a cinque punti dall'ultimo posto playoff disponibile. In un primo tempo scialbo è stato il Monterotondo ad approfittarne, con Di Vico che al 24' mette in rete l'unica occasione del primo tempo su assist di Baldassi. Ad inizio ripresa pareggia Masia ma sarà l'ultimo sussulto per i sardi, che subiscono il 2-1 sei minuti dopo di Baldassi e tracollano tra il 68' e il 70' con l'uno-due firmato da Meledandri, prima su azione personale e poi su assist di Baldassi. A suggellare il tutto ci pensa Palladini, che su punizione all'88' mette a segno il 5-1 finale.

REAL MONTEROTONDO - ATLETICO URI 5-1 (24′ Di Vico (RM), 47′ Masia (AU), 53′ Baldassi (RM), 68′ e 70′ Melendandri (RM), 88′ Palladini (RM)