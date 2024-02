Real Monterotondo - Atletico Ascoli 2-0, le parole di Riccucci "Siamo vivi e affamati"

È stata una domenica di successo per il Real Monterotondo, che con il 2-0 sull'Atletico Ascoli ha rilanciato fortemente le sue quotazioni per la salvezza. La squadra laziale è risalita al quartultimo posto, e dell'ultimo match ne ha parlato Andrea Riccucci, protagonista nella vittoria con il gol del definitivo 2-0.

Le parole di Riccucci

Sapevamo che sarebbe stata una partita cruciale per il nostro percorso e che sarebbe stata una partita tosta, in cui serviva forza, carattere e voglia di prevalere sull’avversario più che mai. Credo che queste caratteristiche siano state dimostrate alla grande dal 1’ al 90’esimo minuto. Siamo felici per la vittoria perché venivamo da un periodo in cui avevamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Dopo un primo tempo non semplicissimo il secondo siamo andati meglio e abbiamo sbloccato la gara con uno schema riuscito alla perfezione per Napo, sono felice per il suo gol e spero ne faccia altri per aiutarci a raggiungere l’obiettivo finale, verso il 70’esimo l’abbiamo chiusa con la rete del raddoppio con un mio gol, sono contento che è servito a darci forza e 3 punti vitali per noi. Bravi a lottare su ogni pallone fino all’ultima azione. La strada è lunga ma siamo vivi e affamati. Ora lavoriamo in questa piccola sosta per migliorarci e arrivare pronti per la prossima sfida, un’altra di quelle partite che ha un peso che va oltre i 3 punti.