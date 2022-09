Serie D girone G, il Monterotondo strappa un pari all'Arzachena

Non sono mancate le emozioni nella sfida di alta classifica tra Real Monterotondo e Arzachena, con i sardi che pur in dieci uomini per un tempo sono riusciti a mantenere il pareggio per 2-2 e a portare a casa un punto dalla trasferta laziale. Una buona rimonta però per il Monterotondo, che dopo aver sbandato nei primi dieci minuti con l'1-2 sardo firmato Bolo e Sosa che sembrava aver indirizzato definitivamente la sfida sono rimasti attaccati al match, accorciando le distanze già al 12' con il gol di Di Vico in mischia. A riequilibrare il match ci hanno pensato l'arbitro e Tilli, il primo commiando il rosso a Dicorato per una brutta entrata e lasciando in dieci l'Arzachena e il secondo a mettere in rete una splendida punizione che ha fissato il risultato sul 2-2. Nel bene e nel male il protagonista del secondo tempo è il portiere sardo Ruzittu, che prima al 63' commette fallo da rigore su Baldassi e poi però rimedia parando il rigore di Riccucci che sarebbe valso il 3-2 per i padroni di casa. Di un finale in cui il Monterotondo va di nuovo vicino al 3-2 resta solo un pareggio, un punto che porta i laziali al secondo posto temporaneo, dietro proprio l'Arzachena.

Real Monterotondo - Arzachena 2-2 (8'pt Bolo (A), 10'pt Sosa (A), 12'pt Di Vico (R), 37'pt Tilli (R)