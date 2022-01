Il Real Monterotondo acquista un'ala ex Marsiglia

Continua il mercato del Real Monterotondo, che si assicura un nuovo attaccante dal passato importante. Il giocatore in questione è Jordan Ouedraogo, accolto così dal sito ufficiale del club laziale. "L’Asd Real Monterotondo Scalo è lieta di annunciare l’accordo con l’attaccante esterno Classe 1997 Jordan Michel Ouedraogo, proveniente dal Nereto. È un calciatore francese, prodotto del settore giovanile dell’Olympique Marsiglia con esperienze in Grecia ed in D con le maglie di Aprilia e Nereto. A Jordan un caloroso benvenuto in maglia rossoblu".