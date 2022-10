Europa League: dove vedere in tv Real Betis-Roma. Le probabili formazioni

La Roma orfana di Dybala, infortunatosi contro il Lecce, torna in Europa League per tenere vive le speranze di passaggio del turno. I giallorossi giovedì 13 ottobre giocheranno alle 18:45 al Villamarin casa del Real Betis, partita valida per la quarta giornata. Il girone della Roma si è complicato per via delle sconfitte contro il Ludogorets e gli spagnoli all'Olimpico. La squadra di Mou è a quota tre punti (vittoria contro l'Helsinki) e distante un punto dai bulgari e addirittura sei dal Real Betis che in casa vuole certificare la qualificazione.

Real Betis-Roma, le ultime di formazione

Mourinho non avrà a disposizione Dybala e Celik, torneranno con molta probabilità nel 2023 e Zaniolo squalificato. Out fra gli altri pure Karsdorp e il lungodegente Wijnaldum. Scelte obbligate per lo Special One che in difesa conferma Smalling, Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio mentre Cristante e Matic comporanno la diga di centrocampo. Sulle corsie esterne torna Spinazzola a sinistra al posto di Vina, mentre a destra agirà Zalewski. Pellegrini sarà l'uomo sulla trequarti. In attacco dal 1' pronto il doppio centravanti Belotti (in ballottaggio con El Shaarawy) e Abraham.

Manuel Pellegrini è pronto a confermare dieci undicesimi dell'undici iniziale che ha sbancato l'Olimpico. Unico assente Fekir infortunatosi proprio contro i giallorossi. Al suo posto Luiz Henrique match winner dell'andata.

Real Betis-Roma, le probabili formazioni

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José. All.: Pellegrini

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho

Real Betis-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Real Betis e Roma sarà trasmessa su Dazn e su Sky. Tramite Dazn Tramite Dazn la sfida sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la trasferta in Spagna dei giallorossi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Match visibile anche su smartphone, pc e tablet tramite SkyGo.