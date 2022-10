Real Betis-Roma 1-1: Belotti tiene vivi i giallorossi in Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia per uno a uno in casa del Real Betis nella quarta giornata di Europa League. La squadra di Mourinho passa in svantaggio alla prima ed unica vera e grande occasione concessa (errore di Spinazzola e sfortunata deviazione di Ibanez) e nella ripresa riprende la partita grazie a Belotti ma soprattutto a Camara. Il centrocampista infatti è l'innesto ad inizio ripresa che cambia volto alla Roma dando al centrocampo quel dinamismo che fino a quel momento (stagione) non si è visto. Il pareggio fa felici gli spagnoli certi del passaggio del turno (10 punti) per la Roma (4 punti) saranno decisive le prossime due partite contro Ludogorets ed Helsinki per conoscere il proprio futuro in Europa.

Real Betis-Roma, la cronaca

Al quarto primo tentativo del Betis con Rodri ma il mancino del trequartista è bloccato da Rui Patricio. Al 10mo risposta della Roma con Pellegrini che da ottima posizione schiaccia la conclusione bloccata agevolmente da Bravo. Al 23esimo il portiere degli spagnoli è bravo in uscita bassa ad opporsi ad un tentativo di Belotti. Al 34esimo il Real Betis passa in vantaggio sfruttando un errore di Spinazzola che sbaglia un passaggio orizzontale verso Matic. Il pallone arriva a Canales che calcia da fuori trovando la deviazione di Ibanez che spiazza Rui Patricio. Al 54esimo la Roma pareggia con Belotti. Il Gallo riceve su un passaggio perfetto di Camara e da pochi passi non sbaglia. All’82esimo Iglesias sfrutta un errore di Ibanez e col destro da posizione defilata cerca, senza trovarla, la porta di Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Real Betis (4-2-3-1): Bravo 6; Ruibal 5,5, Luiz Felipe 5, Pezzella 6,5, Miranda 5 (dall’87’ Moreno s.v.); Akouokou 5, Guardado 5,5 (dall’80’ Carvalho s.v.); Rodri 6,5, Canales 7 (dall’81’ Rodriguez s.v.), Joaquin 6,5 (dal 69’ Luiz Henrique 5,5); William José 5,5 (dal 70’ Iglesias 6). All.: Pellegrini 6

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Zalewski 6,5, Cristante 6, Matic 5 (dal 46’ Camara 6,5), Pellegrini 5,5 (dall’88’ El Shaarawy s.v.), Spinazzola 5 (dal 71’ Vina); Belotti 7 (dal 76’ Bove s.v.), Abraham 5,5. All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 34’ Canales (B); 54’ Belotti (R)

Ammoniti: Joaquin (B), Guardado (B), Miranda (B), Rodri (B); Matic (R), Mancini (R), Camara (R)

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

I top e flop giallorossi

Belotti 7: Lotta come un leone e trova il suo secondo gol con la maglia della Roma, il secondo il Europa League.

Camara 6,5: Ottimo ingresso del centrocampista che dà dinamismo alla squadra e serve a Belotti l'assist per il gol del pareggio. Arrivato il suo momento?

Pellegrini 5,5: All'inizio è fra i migliori poi cala la condizione fisica e cala la sua qualità. Col passare dei minuti scompare dal campo.

Spinazzola 5: Perde in maniera banale e con un errore grossolano il pallone che dà il via al gol del Betis.