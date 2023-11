Ravenna-Res Roma 0-2: Petrova più Boldrini, le romane tornano alla vittoria

La Res Roma torna alla vittoria e lo fa contro il Ravenna nello scontro diretto per la salvezza. In trasferta la formazione capitolina si impone per due a zero con le dure reti che arrivano nel finale di primo tempo. A siglare i gol per le romane Petrova e Boldrini. Il successo proietta la Res a quota 7 punti, a tre punti sopra la zona salvezza.

Ravenna-Res Roma, la cronaca

La Res sblocca la partita al minuto 35. Nagni appoggia da appena dentro l'area di rigore per Petrova che trova un destro perfetto sul secondo palo. Il raddoppio al 43esimo con Boldrini che riceve ancora da Nagni e con una traiettoria beffarda scavalca il portiere portando le romane sul due a zero. Nella ripresa il Ravenna prova a riaprire la partita ma non crea grandi pericoli, anzi è la Res a rendersi pericolosa in contropiede ma senza trovare il terzo gol.