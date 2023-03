Ravenna-Lazio Women 0-2: settimo successo consecutivo per le biancocelesti

La Lazio Women supera per due a zero il Ravenna nella ventunesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Vittoria importante per le biancocelesti che blindano il primo posto mantenendo tre punti di vantaggio sul Cittadella prima inseguitrice. Per la Lazio sono sette le vittoire consecutive. Prossimo appuntamento per le ragazze di Catini il 26 marzo in casa del Sassari Torres.

Ravenna-Lazio, la cronaca

La Lazio stende il Ravenna con un gol per tempo. La rete che sblocca la partita arriva al ventesimo e porta la firma di Chatzinikolaou. La Lazio gestisce il risultato e trova il gol della sicurezza al 78esimo con Moraca che chiude i conti della partita.

Tabellino

Ravenna (4-3-1-2): Vicenzi; Ventura, Tonelli, Barbaresi, Domi, Scarpelli, Burbassi, Mariani, Gianesin, Mascia, Gardel. All.: Ricci

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pezzotti, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen, Condon; Moraca; Fuhlendorff, Chatzinikolaou. All.: Catini

Marcatrici: 20' Chatzinikolaou (L), 78' Moraca (L)

Arbitro: Guiotto