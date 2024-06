Raffaele De Vita rinnova con il Città di Anagni

L'Anagni continua con la sfilza di rinnovi, tipica di questo periodo di stagione per le squadre di Eccellenza. Oggi è il turno del bomber Raffaele De Vita, che proseguirà con il club anche nella stagione 2024/2025.

Il comunicato dell'Anagni

Con immenso piacere la societa? Citta? di Anagni Calcio, comunica che il forte attaccante Raffaele De Vita per il terzo anno vestira? la maglia dell’Anagni anche nella stagione 24-25. “Sono contento di rimanere per il terzo anno in questa societa? e con questo gruppo. A mio avviso nella stagione scorsa abbiamo dimostrato di essere una squadra con grandi qualita?, messa molto bene in campo, ma purtroppo ci e? mancato qualcosa nei momenti cruciali del campionato. Ora abbiamo il dovere di riconfermare quello che abbiamo fatto vedere, con l'obbiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione.“