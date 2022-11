Radu MVP del derby senza giocare: è polemica

Stefan Radu è stato votato sui canali social della Lazio come MVP del derby vinto per uno a zero contro la Roma. Il calciatore rumeno non è sceso in campo ma è stato protagonista di una mini rissa nella ripresa. I tifosi romanisti non l'hanno presa bene.

Radu-Rui Patricio

Nella ripresa con la Lazio in vantaggio e la Roma alla ricerca del gol pareggio gli animi erano agitati. Il pallone schizza fuori dal rettangolo di gioco in zona panchina Lazio. Rui Patricio corre per recuperare la sfera ma viene ostacolato proprio da Radu che nel tentativo di perdere tempo lo nasconde al portiere. L'estremo difensore giallorosso lo spinge via e scatta una mini rissa risoltato con un cartellino giallo per il portiere romanista e il difensore laziale.

Radu MVP del derby

Il gesto di Radu e il suo ghigno rivolto all'avversario hanno fatto godere i tifosi laziali quasi quanto il gol di Felipe Anderson che ha deciso il derby della Capitale. Per questo il difensore rumeno ha battuto Cataldi, Felipe Anderson, Romagnoli e Cataldi e si è preso la palma di MVP della partita pur senza giocare. Radu a fine partita ha festeggiato sotto la Curva Nord e poi ha postato sui social una foto con la didascalia: "Quanto è bello esseere laziali".

Radu: romanisti vs laziali

Ai romanisti non è andata giù il gesto di Radu. Molte le critiche da parte della tifoseria giallorossa. Fra i più duri "Un solo club al mondo avrebbe avuto la faccia di eleggere Radu MVP: quello condannato più volte per illeciti sportivi, abituato a serie inferiori, zeppo di simboli abituati a fare i conti con la giustizia, capitani fascisti e una tifoseria che festeggia il derby insultando ebrei". I tifosi romanisti prendono di mira proprio l'antisportività mostrata dal calciatore e chiedono anche la squalifica. Dall'altra parte del Tevere il comportamento di Radu è invece motivo di goduria pura: "Come si fa a non amarlo?" dicono in fan della Lazio. Infine c'è chi parla di due pesi e due misure ricordando altri eventi poco sportivi ma tanto da derby come i gesti di De Rossi o Zaniolo, o Strootman-Cataldi ad esempio.