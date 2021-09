Il Nuova Florida cala il poker, quattro nuovi acquisti in arrivo

In attesa della composizione ufficiale dei gironi di Serie D, programmata per martedì 7 settembre, il Nuova Florida annuncia sui propri canali social l'acquisto di quattro nuovi calciatori, per dare una mano ulteriore a mister Bussone in quest'edizione della Serie D che si prospetta molto combattuta. Il primo è un acquisto di prestigio per la categoria, il giocatore portoghese classe '99 Eduardo Baldé, ex Sporting Lisbona. Il nuovo acquisto, originario della Guinea-Bissau, arriva dalla squadra portoghese dell'Espinho, in cui ha avuto modo di giocare anche la Coppa del Portogallo. Baldé ha anche un robusto passato italiano, dettato dai due campionati Primavera disputati con Empoli e Sampdoria. Il giocatore, come riportato dal club stesso, può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, sia come ala su tutte e due le fasce che come punta o seconda punta.

Gli altri tre acquisti arrivano tutti da società italiane, con una coppia proveniente dal Tor di Quinto. I due giocatori sono Alessandro Berardelli e Lorenzo Trubiani, classe 2001 il primo e 2002 il secondo. I due ex Tor di Quinto andranno ad infoltire il reparto degli esterni offensivi a disposizione di Andrea Bussone. Ultimo calciatore anche per età è il giovanissimo centrocampista del 2004 Matteo Menchinelli, proveniente dal settore giovanile della Spal e con un passato anche nell'Urbevetere Calcio. Tutti e quattro gli acquisti finalizzati dal direttore generale Danilo Pizi saranno da subito disponibili per la prima squadra.