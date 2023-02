Quarto Municipio, le parole di Settembre "Vogliamo arrivare il più in alto possibile"

Il Quarto Municipio è tornato alla vittoria. Dopo cinque turni di astinenza, la squadra di mister Daniele Lo Monaco ha sbancato il difficile campo della Vis Sezze con un prezioso 2-1 e si è arrampicata al sesto posto in classifica. “Sapevamo che sarebbe stata una gara durissima – spiega l’ala sinistra classe 2001 Edoardo Settembre – Inoltre abbiamo giocato su un campo molto largo rispetto al nostro e siamo partiti con un po’ di paura, andando sotto nella fase iniziale. Ma la squadra ha reagito benissimo e ha trovato la rete dell’1-1 con Mortaroli, poi però poco prima dell’intervallo siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Leonardi. Ma nel secondo tempo sembrava che fossimo noi ad avere l’uomo in più: abbiamo sfoderato una grande prestazione e siamo andati in vantaggio col guizzo di Giordano a metà frazione. Nel finale la Vis Sezze ha provato a riversarsi nella nostra metà campo, ma noi abbiamo fatto un’ottima fase difensiva e alla fine abbiamo portato a casa una bella vittoria”. Settembre è uno dei rinforzi del mercato “di riparazione” del Quarto Municipio: “Avevo cominciato la stagione alla Romulea, in Promozione, ma una brutta distorsione mi ha condizionato. Siccome l’anno scorso ero al Tor Sapienza, volevo ritornare a giocare in Eccellenza. Tre amici mi hanno parlato bene del Quarto Municipio sia a livello di ambiente che di staff tecnico e quando è capitata questa opportunità, l’ho colta al volo”. Anche se domenica scorsa non ha giocato, Settembre lavora per farsi trovare pronto da mister Lo Monaco: “Sento la sua fiducia e considerazione e qualche presenza da quando sono arrivato l’ho già fatta. Mi alleno per dare il mio contributo a questo gruppo”. L’esterno offensivo fissa gli obiettivi del club capitolino: “Dobbiamo fare i punti necessari per raggiungere la salvezza, ma questa squadra ha dimostrato di essere in grado di puntare a qualcosa di più. Penso che i primi due posti siano un discorso blindato, ma vogliamo arrivare il più in alto possibile”. Nel prossimo turno c’è l’incrocio con la Boreale: “So poco degli avversari, al di là del fatto che sono quinti in classifica. Se stanno lì, comunque, avranno sicuramente valori importanti, ma sul nostro campo sappiamo dare sempre il massimo”.

[ufficio stampa Quarto Municipio]