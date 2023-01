Quarto Municipio, le parole di Piccirilli “Un buon pari in casa del Campus Eur”

Il Quarto Municipio ha messo in cascina un altro punto prezioso. La formazione del presidente Tonino D’Auria ha impattato 0-0 in casa del Campus Eur al termine di una gara tosta, come conferma l’attaccante classe 2000 Andrea Piccirilli. “Un risultato che non ci lascia rimpianti, direi giusto per quello che si è visto sul campo. Loro hanno potenzialità importanti, si sono rinforzati a gennaio con innesti come Di Mario e l’attuale classifica è sostanzialmente bugiarda. Noi siamo stati bravi a non concedere molto, al di là di un paio di occasioni ben controllate da Fabiani, ma forse potevamo fare qualcosa in più davanti. Comunque uno 0-0 prezioso che ci è servito per dare continuità dopo il pareggio col Civitavecchia”. Nelle ultime gare il travolgente Quarto Municipio di inizio stagione ha avuto una leggera frenata: “Direi solo per motivi di calendario – replica Piccirilli – Abbiamo incrociato squadre molto toste e nelle prossime tre sfide giocheremo contro Unipomezia, Sezze e Boreale: sapevamo che ci sarebbe stato da sudare, ma stiamo tenendo botta. La gara di domenica con l’Unipomezia sarà molto complicata: sappiamo le loro qualità, in pochi avrebbero scommesso che a questo punto della stagione saremmo stati a pari punti. In ogni caso scenderemo in campo per dare il massimo, ormai siamo convinti di potercela giocare alla pari con tutti”. Di classifica, però, Piccirilli non vuole sentire parlare: “Non la guardo: sappiamo che il nostro obiettivo principale è la salvezza, ma ora ragioniamo partita dopo partita. E poi verso la fine della stagione vedremo cosa saremo in grado di raggiungere”. L’attaccante è tra i pochi “superstiti” del vecchio gruppo: “In estate abbiamo perso alcuni elementi fondamentali nella corsa per ottenere la salvezza, ma la società ha lavorato benissimo nel ricostruire la squadra aggiungendo diversi giovani di qualità e qualche over di ottimo livello. Inoltre mister Daniele Lo Monaco è un tecnico molto preparato e minuzioso, ha portato un modo di fare calcio innovativo. A livello personale ho avuto meno spazio, ma mi faccio trovare pronto quando vengo chiamato in causa e sento sempre la fiducia della società e dello staff tecnico” conclude Piccirilli.

[ufficio stampa Quarto Municipio]