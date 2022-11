Quarto Municipio, le parole di Mortaroli "La salvezza? Preferisco guardare avanti"

Il Quarto Municipio non smette di stupire. La squadra di mister Daniele Lo Monaco ha collezionato il suo quarto risultato utile consecutivo piegando in casa l’Indomita Pomezia con un prezioso 3-2 grazie ai sigilli di Ippoliti, Di Rollo e Simone Fabiani. A commentare il match è l’esterno offensivo classe 1996 Matteo Mortaroli, tra i protagonisti dell’incontro: “E’ stata una partita abbastanza sofferta, siamo andati in svantaggio nella fase iniziale pur giocando bene e a quel punto la sfida si è messa in salita. Abbiamo creato tante occasioni da rete e trovato il meritato gol del pareggio prima dell’intervallo: dà lì la gara è andata in discesa e nel secondo tempo abbiamo segnato altre due reti, poi abbiamo subito il secondo per un’ingenuità ma abbiamo mantenuto il risultato fino alla fine. E’ stata una vittoria importantissima per il nostro percorso, veniamo da quattro risultati utili consecutivi e questo non può che darci autostima e consapevolezza”. La classifica del girone A di Eccellenza vede il Quarto Municipio al sesto posto, a sette lunghezze dall’Anzio capolista. “L’obiettivo dichiarato è quello della salvezza, ma io preferisco guardare avanti: così facendo è più semplice ottenere il massimo. Questa squadra per valori può ambire a qualcosa di più della semplice permanenza nella categoria”. L’ex giocatore del Campus Eur, autore della rete nello spareggio play out con cui il club capitolino riuscì a rimanere in Eccellenza, racconta com’è approdato al Quarto Municipio: “Ci siamo sentiti in estate ed è nato l’accordo in breve tempo. Sono entrato a far parte di un gruppo davvero affiatato, una vera famiglia e non è una frase fatta. Il rapporto con mister Lo Monaco è ottimo, ci sono tutte le condizioni per fare bene”. Nel prossimo turno il sodalizio capitolino giocherà ancora tra le mura amiche contro il Fiano Romano: “Hanno giocatori importanti come Nardecchia e hanno cambiato allenatore da poco, non meritano la posizione di classifica che hanno attualmente e sappiamo che ci sarà da sudare per fare un altro risultato positivo” conclude Mortaroli.

[ufficio stampa Quarto Municipio]