Quarto Municipio, le parole di Consalvi “Manca ancora una vittoria per la salvezza”

Il Quarto Municipio “vede” il traguardo. La società capitolina del presidente Tonino D’Auria ha conquistato sette punti nelle tre gare disputate in una settimana, prima della sosta pasquale. Alle vittorie contro la Monti Cimini e l’Indomita, ha fatto seguito il pareggio esterno (1-1) acciuffato in extremis sul campo del Fiano Romano domenica scorsa. “Un risultato abbastanza giusto – è l’analisi del centrocampista classe 1999 Andrea Consalvi – Sapevamo di avere di fronte una squadra che nel girone di ritorno ha migliorato molto la rosa, inserendo giocatori del calibro di Delgado, Politanò e Nardecchia. Noi abbiamo giocato una grande partita, in special modo nel secondo tempo. A metà del primo, i padroni di casa sono passati in vantaggio su una situazione dubbia, ma la reazione della nostra squadra è stata ottima e nel secondo tempo abbiamo preso il pallino del gioco in mano. Loro sono stati pericolosi in alcune occasioni in contropiede, ma in pieno recupero siamo riusciti a guadagnare con Luciani un calcio di rigore, poi trasformato da Mortaroli”. Il centrocampista fa l’analisi del momento del Quarto Municipio: “Abbiamo vissuto un periodo di calo abbastanza fisiologico, senza una particolare ragione. Poi quando non vengono i risultati, ovviamente aumenta il nervosismo. I sette punti conquistati in una settimana corrispondono quasi al bottino fatto nelle restanti gare del girone di ritorno e sicuramente hanno dato una bella spinta al nostro percorso: la pratica è quasi sistemata, ma la matematica ancora non ci mette al sicuro. Dobbiamo fare almeno un’altra vittoria”. Il prossimo mercoledì 12 aprile la corsa del Quarto Municipio ripartirà dal match interno con la W3 Maccarese: “Una bella squadra che sarà motivata dalle ultime speranze di aggancio al secondo posto, non mi aspetto un avversario che verrà a fare una gita. Inoltre c’è la difficoltà della preparazione con le festività pasquali in mezzo, ma martedì prossimo faremo l’ultimo allenamento alla vigilia del match”. Consalvi, ex Atletico Vescovio, è stato uno dei rinforzi del mercato dicembrino: “Il mister Daniele Lo Monaco, che mi conosceva bene, mi ha voluto qui. Ho trovato una famiglia in questo club e in questo spogliatoio: ci sono tanti giovani che hanno personalità, ma tutti remiamo nella stessa direzione”.

[ufficio stampa Quarto Municipio]