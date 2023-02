Quarto Municipio, la rabbia di mister Lo Monaco "Questo schifo deve terminare"

La sconfitta con l'Astrea per 2-0 ha lasciato i suoi strascichi nel Quarto Municipio, con il suo tecnico Daniele Lo Monaco che si è prestato ad una lunga intervista per il sito ufficiale del club dove ha parlato della sfida con l'Astrea e delle polemiche arbitrali che ne sono conseguite.

Daniele Lo Monaco, allenatore del Quarto Municipio, l'abbiamo vista molto arrabbiata al termine della partita persa 2-0 con l'Astrea.

Purtroppo molta rabbia è salita durante la partita e alla fine non sono riuscito a smaltirla completamente, soprattutto per i commenti davvero sgradevoli di molti avversari fuori e dentro al campo da cui sono rimasto davvero deluso. La rabbia invece deriva dal fatto che una partita di calcio è stata trasformata in qualcos'altro e se me dà l'occasione le spiego esattamente come sono andate le cose.

Siamo qui per questo.

Era il 30' di una partita fino a quel momento a senso unico. Nonostante le differenza di esperienza tra le due squadre, avevamo preparato bene la gara e si stava giocando ad una sola porta. Attaccavamo in continuazione, il gol era nell'aria. Avevo un solo rammarico, per le proteste continue: purtroppo l'esperienza porta evidentemente a pensare che si possano sempre indirizzare le partite in qualche modo influenzando l'arbitro. Da questa consapevolezza urla e simulazioni sono ormai all'ordine del giorno in questo campionato. Così sin dal primo minuto abbiamo assistito alla solita tragedia greca ad ogni minimo contatto da parte dei più esperti dei giocatori avversari. E in questo anche la mia squadra ormai non è immune da colpe, perché anche i miei provano ad adeguarsi al malcostume, pur sapendo che è una cosa che a me dà fastidio. Anche se ormai li capisco, ci tengono a non passare da fessi.

E che cosa è successo al 30'?

Che un nostro giocatore ha recuperato una palla in difesa e ha fatto partire una pericolosa ripartenza, mentre l'avversario, dalle parti della nostra area di rigore, ha ovviamente urlato ed è crollato a terra come se fosse stato colpito da un fulmine. L'arbitro ha fatto proseguire e siamo arrivati con due passaggi al limite dell'area avversaria, con il nostro numero 10 Ippoliti in attacco mentre, dalla loro panchina, l'allenatore avversario gli ha urlato tre volte di buttare la palla fuori. Lì Ippoliti, infastidito, è stato persino troppo sportivo, fermando la sua azione (io che amo il fair play non l'avrei mai fatto) però per sottolineare il suo disappunto ha calciato fuori il pallone forte proprio nella direzione dell'allenatore, senza colpirlo. Obiettivo antisportivo riuscito: è stata fermata un'azione che non aveva alcun senso fermare e che avrebbe potuto portarci al gol del vantaggio. Ma reazione sbagliata: il mio giocatore ha sfogato male un comunque giusto risentimento. In ogni caso, non era successo niente di grave: se fosse finito tutto lì, l'arbitro avrebbe comunque potuto al massimo ammonire il nostro giocatore per il suo gesto, fermo restando il fatto che se un giocatore sul dal campo tira fuori il pallone è tutto da dimostrare che voglia colpire qualcuno (che peraltro, va ribadito, non è stato colpito). E infatti l'arbitro correttamente non ha sanzionato Ippoliti che, lo ricordo, aveva appena fatto un gesto di sportivissimo fair-play. Ovviamente però la questione non è finita lì perché il nostro giocatore è stato subito colpito alle spalle da un avversario in campo e tutta la panchina avversaria è entrata in campo per aggredirlo, così per reazione i nostri si sono messi a sua difesa e ne è nato un parapiglia in cui sono volati evidentemente colpi proibiti da una parte e dall'altra. In una situazione del genere un arbitro bravo e di buon senso può fare solo una cosa: non avendo potuto individuare con certezza ogni colpo partito, di solito sanziona un giocatore per squadra, che sia col giallo in caso di colpi poco offensivi, o magari con il rosso in caso di gesti più gravi. E invece l'arbitro ha espulso il nostro portiere e uno della loro panchina. Alle mie rimostranze immediate (tutti avevamo visto diversi colpi anche dei loro titolari, senza ovviamente poterli distinguere), mi ha tranquillizzato: “Non si preoccupi, mister, non ho finito”. A quel punto l'ho seguito, mentre andava dal suo collaboratore a chiedergli quale fosse il giocatore colpevole della iniziale brutta spinta da dietro a Ippoliti. Ma l'assistente non ha saputo rispondere, pur essendo quel giocatore il più individuabile di tutti, essendo stato il primo a colpire. Così l'arbitro ha fatto finta di niente, ha girovagato per il campo senza sapere prendere una decisione, ha risposto a casaccio ad ogni urlo di chi gli rimproverava qualcosa e poi ha fatto proseguire. Insomma, è andato, come si dice, nel pallone, mentre dalla loro panchina davano tutti la colpa al nostro numero 10, stravolgendo completamente la realtà. Risultato: partita falsata, conseguenza innanzitutto del gesto antisportivo del loro allenatore e poi di una sbagliata reazione del nostro calciatore che però, da regolamento, non era sanzionabile.

Una beffa.

Una rabbia difficile da controllare. Questo è un campionato difficilissimo e noi con un budget minimo e molti giovani proviamo a lottare per salvarci, anche facendo ottimi risultati. Ad un certo punto eravamo quarti in classifica, ora siamo a metà classifica, trascinati dietro da una incredibile serie di errori di arbitri influenzabili. Immagini la rabbia: per l'ennesima volta dovevamo affrontare più di un tempo di gara in inferiorità numerica, come già accaduto troppe volte in passato e quasi sempre a sproposito. Il rammarico in questi casi è vedere gli arbitri che si fanno condizionare da chi urla di più: confrontando le carte d'identità delle due distinte di gioco, c'è una differenza enorme di anni. Con questi mezzucci da mestieranti, che nell'ambiente calcistico dei dilettanti vengono esaltati, hanno annullato le differenze tecniche e tattiche a nostro vantaggio. E finché ci saranno arbitri incapaci di distinguere questi principi, si andrà sempre peggio.

La sentiamo molto amareggiato.

Siamo una delle formazioni più giovani del campionato. Sa quanti cartellini rossi abbiamo rimediato finora? Otto. Siamo dei violenti? Chiunque venga a vedere una nostra partita potrebbe risponderle che è esattamente il contrario. Giochiamo, veniamo minacciati e picchiati nell'impunità, e alla prima reazione magari alla luce del sole veniamo cacciati noi. All'andata con la Boreale un gol regolarissimo, per stessa postuma ammissione degli avversari, è stato annullato dall'arbitro che lo aveva regolarmente concesso: le proteste della panchina hanno fermato il guardalinee e l'hanno indotto a ripensarci sulla scelta di correre invece con la bandierina verso il centro del campo. E l'arbitro alla fine è incredibilmente tornato sulle sue decisioni e ha annullato il gol, come al Var. Ma senza rivedere: l'avesse fatto per paradosso si sarebbe accorto della regolarità del gol e della correttezza della sua scelta iniziale. A Sezze due settimane fa un contrasto di spalla con rinvio annesso ha causato l'espulsione del nostro terzino: giallo per il contrasto falloso di spalla e giallo per il rinvio con l'avversario più vicino che ha urlato sul successivo contrasto, con tutta la panchina a sostenere con le urla la simulazione. Con il Nettuno all'andata il nostro capitano è stato colpito in area con una gomitata sul naso (frattura, è stato fuori quasi due mesi): doveva essere rosso per l'avversario e rigore per noi, che stavamo già perdendo. L'arbitro non se n'è accorto e ha mostrato il rosso però ad un altro nostro giocatore che voleva fargli vedere il naso sanguinante del compagno. Conta poco che sia con il Nettuno sia a Sezze in dieci contro undici poi abbiamo vinto la partita rimontando e meritando di vincere, e ieri invece l'abbiamo persa, giocando bene tutta la gara e prendendo un gol su calcio d'angolo e uno su un disimpegno difensivo sbagliato. Ma la partita dal 30' è diventata un'altra cosa: una corrida piena di proteste e cattiveria.

E ora che cosa propone?

Niente, ci tengo a dire che non abbiamo mai protestato per interpretazione su questioni di gioco. Ma su questi vergognosi condizionamenti. Questo schifo deve terminare. Anche domenica giocheremo senza il portiere titolare e senza il capitano, ammonito per le sue giustificatissime proteste. Il nostro campionato è pesantemente condizionato da questi episodi e io sto cominciando a valutare di cambiare atteggiamento: rinunciare ai miei principi sacri di lavoro sul campo per una buona proposta di gioco, in cambio di provocazioni continue, gomitate di nascosto e palla lunga e pedalare. Serve questo? Forse è il momento di adeguarsi. Se arbitri e federazione tollerano e incentivano questi comportamenti, con quale presunzione noi possiamo pensare di cambiare le cose?.