Quarto Municipio, il presidente D’Auria: “Siamo fiduciosi di poter fare bene”

Sta muovendo i primi passi il nuovo Quarto Municipio, società che ha preso questa nuova denominazione lasciando quella di La Rustica RRdP. Al timone c’è sempre il presidente Tonino D’Auria che spiega i motivi di questo cambiamento nominale e logistico: “A questo territorio sono molto legato, visto che sono nato a San Basilio e ho giocato anche con la Lodigiani. Quando parlando col presidente del municipio Massimiliano Umberti c’è stata l’occasione di spostarsi per il momento presso il centro sportivo dell’Elis, non ci abbiamo pensato un momento. D’altronde Umberti ha subito appoggiato questa iniziativa e sono convinto che in futuro possano nascere situazioni interessanti. I rapporti con l’Elis sono buoni, in particolare ringrazio il direttore generale Marco Stomeo che ha favorito anche i nostri contatti col municipio. In questa stagione il Quarto Municipio schiererà una prima squadra nel campionato di Eccellenza e un’Under 19 che probabilmente farà ancora il torneo regionale”. La prima mossa di D’Auria a livello tecnico è stata quella di affidare la squadra a mister Daniele Lo Monaco: “Se ne parlava molto bene e in questi primi giorni ho avuto la conferma che si tratta di un ottimo tecnico che cura i particolari, guarda molto all’organizzazione di gioco e sa lavorare anche sui giovani”. La filosofia del club di D’Auria non cambierà molto rispetto all’anno scorso: “Abbiamo confermato alcuni dei ragazzi che hanno conquistato una bella salvezza nel passato campionato e poi inserito in organico alcuni giovani interessanti che possono fare bene. Siamo stati inseriti nel gruppo A che, come il B, presenta delle difficoltà e annovera quattro o cinque squadre che possono ambire alla vittoria. Noi proveremo a stare nella parte sinistra della classifica o nei primi posti della destra: siamo fiduciosi di poter fare un buon campionato”. Il mercato è aperto e l’organico del Quarto Municipio non è ancora completo: “Probabilmente inseriremo ancora un paio di elementi di esperienza e valuteremo qualche altro giovane. La prima di campionato è in programma il 4 settembre a Civitavecchia e sarà subito un bel test” conclude D’Auria.

[comunicato ufficiale Quarto Municipio]