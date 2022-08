Quando e a che ora giocano Roma e Lazio: gli anticipi e i posticipi della serie A fino a gennaio

La Lega Serie A ha svelato gli anticipi e posticipi con i relativi orari delle partite di campionato del calendario 2022/2023 dalla sesta alla sedicesima giornata. Nel mezzo ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar. Ecco nel dettaglio quando giocheranno la Roma e la Lazio chiuderanno il proprio 2022 sfidando rispettivamente il Torino e la Juventus. Il Derby è in programma alla 13esima giornata alle 18 di domenica 6 novembre.

Il calendario della Roma

Di seguito il calendario della Roma, che ieri ha battuto il Monza per 3 a 0 con Paulo Dybala che ha incantato l'Olimpico con i suoi primi due gol, con i relativi orari dalla sesta alla sedicesima giornata:

6° Giornata: Empoli-Roma lunedì 12 settebre ore 20:45

7° Giornata: Roma-Atalanta domenica 18 settembre ore 18:00

8° Giornata: Inter-Roma sabato 1 ottobre ore 18:00

9° Giornata: Roma-Lecce domenica 9 ottobre ore 20:45

10° Giornata: Sampdoria-Roma lunedì 17 ottobre ore 18:30

11° Giornata: Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20:45

12° Giornata: Hellas Verona-Roma lunedì 31 ottobre ore 18:30

13° Giornata: Roma-Lazio domenica 6 novembre ore 18:00

14° Giornata: Sassuolo-Roma mercoledì 9 novembre ore 18:30

15° Giornata: Roma-Torino domenica 13 novembre ore 15:00

16° Giornata: Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio 2023 ore 16:30

Il calendario della Lazio

A seguire il calendario con anticipi e posticipi dalla 6° alla 16° giornata della Lazio impegnata questo pomeriggio alle 18:30 a Genova contro la Sampdoria per la quarta giornata di Serie A:

6° Giornata: Lazio-Hellas Verona domenica 11 settembre ore 18:00

7° Giornata: Cremonese-Lazio domenica 18 settembre ore 15:00

8° Giornata: Lazio-Spezia lunedì 10 ottobre ore 12:30

9° Giornata: Fiorentina-Lazio lunedì 12 ottobre ore 20:45

10° Giornata: Lazio-Udinese domenica 16 ottobre ore 15:00

11° Giornata: Atalanta-Lazio domenica 23 ottobre ore 18:00

12° Giornata: Lazio-Salernitana domenica 30 ottobre ore 18:00

13° Giornata: Roma-Lazio domenica 6 novembre ore 18:00

14° Giornata: Lazio-Monza giovedì 10 novembre ore 20:45

15° Giornata: Juventus-Lazio domenica 13 novembre ore 20:45

16° Giornata: Lecce-Lazio mercoledì 4 gennaio 2023 ore 16:30