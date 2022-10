Europa League, Roma e Lazio si qualificano se...

Dopo quattro giornate il destino di Lazio e Roma in Europa League è ancora nelle loro mani. A due giornate dal termine le due romane sono ancora in piena corsa per passare il primo turno della competizione europea.

Il punto sul girone della Roma

Dopo quattro turni la Roma di Mourinho si trova al terzo posto del Girone C. I giallorossi sono fermi a quota 4 punti per via del pareggio in trasferta a Siviglia e della vittoria casalinga contro l'Helsinki. Il Real Betis con 10 punti è già qualificato (da vedere se come primo o secondo), mentre la squadra di Mourinho dovrà fare la corsa sul Ludogorets che ha 7 punti e il vantaggio negli scontri diretti avendo vinto l'andata per due a uno. Per passare al turno successivo da seconda del girone la Roma dovrà fare sei punti e quindi vincere contro Helsinki (27/10 in Finlandia) e all'Olimpico contro il Ludogorets all'ultima giornata (3 novembre). In caso di arrivo a pari punti (quindi col Ludogorets vincente contro il Betis e la Roma vittoriosa in tutte e due partite) conterà la miglior differenza reti negli scontri diretti per questo i giallorossi dovranno battere in casa i bulgari con più di un gol di scarto. Insoma a 180 minuti dalla fine, tutto dipende dalla Roma. I giallorossi non possono più puntare al primo posto avendo perso lo scontro col Betis, l'obiettivo resta dunque qualificarsi al secondo posto per giocare gli spareggi per gli ottavi di finale. In caso di terzo posto la Roma dovrà giocare gli spareggi per la Conference League, trofeo della quale è detentrice.

Il punto sul girone della Lazio

Equilibrio. Questa è la parola chiave nel girone F di Europa League. Il raggruppamento della Lazio è il gruppo senza padroni con tutte e quattro le squadre appaiate a 5 punti in classifica. I biancocelesti sono reduci dal secondo pareggio in due gare contro lo Sturm Graz, non senza recriminazioni causa "arbitraggio non all'altezza" parole di Sarri. I biancocelesti per differenza reti al momento sono al terzo posto che vuol dire spareggio di Conference League, ma il futuro in Europa League della Lazio dipende soltanto da lei. Infatti la squadra di Sarri deve giocare all'Olimpico contro il Midtiylland il 27 ottobre (andata disfatta laziale) ed in trasferta contro il Feyenoord il 3 novembre nell'ultima giornata. Con due vittorie i biancocelesti non solo si garantirebbero il passaggio del turno ma con altissime probabilità anche il primo posto del girone che vorrebbe dire ottavi di finale, evitando gli spareggi che l'anno scorso costarono l'eliminazione a Immobile e compagni.