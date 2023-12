Psg-Roma Femminile: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League

Giovedì 14 dicembre alle ore 21:00 la Roma Femminile scenderà in campo al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain per la terza giornata del girone C di Champions League. Le giallorosse guidano il gruppo con 4 punti dopo il pareggio col Bayern Monaco e il successo al Tre Fontane contro l’Ajax. Francesi ultime con zero punti.

Le ultime di formazione della Roma

Per la trasferta di Parigi, mister Spugna può sorridere. Infatti tornano nella lista delle convocate diverse calciatrici assenti nell’ultima di campionato. Fra queste Bartoli e Viens, ma entrambe vanno verso la panchina. In porta ci sarà Ceasar mentre in difesa Aigbogun prende il posto della capitana romanista. Completano il pacchetto difensivo Linari, Minami e Di Guglielmo. In mezzo al campo non si toccano Giugliano e Kumagai, mentre Feiersinger è favorita su Greggi. In attacco inamovibile Valentina Giacinti. A suo supporto la norvegese Haavi e Glionna leggermente avanti su Serturini. Unica indisponibile la spagnola Latorre.

Psg-Roma Femminile, le probabili formazioni

Psg (4-2-3-1): Picaud; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Albert, Groenen; Baltimore, Geyoro, Chawinga; Katoto. All.: Precheur

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Feiersinger, Kumagai; Glionna, Giugliano, Haavi; Giacinti. All.: Spugna

Psg-Roma Femminile, dove vedere la partita

La partita fra Psg e Roma Femminile sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Dazn permetterà di vedere la partita di Women’s Champions League anche ai non abbonati, trasmettendo il match in chiaro sul proprio canale Youtube.