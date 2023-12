PSG-Roma Femminile 2-1: Giacinti non basta al Parco dei Principi, Giugliano sbaglia un rigore

La Roma Femminile perde per due a uno contro il PSG al Parco dei Principi. In terra francese le campionesse d'Italia cedono il passo alle parigine per via di due ingenuità a cavallo fra le due frazioni di gioco. Una dormita di Aigbogun nel finale di primo tempo regala il vantaggio al PSG che raddoppio ad inizio ripresa. Nel mezzo dei gol parigini, tanta Roma che dimostra di poter far male alla retroguardia non perfetta delle francesi. Giugliano sbaglia un giore sullo 0-2 ma poi serve l'assist a Giacinti (la migliore) che accorcia le distanze. La Roma preme nel finale ma non trova la stoccata vincente ma mettendo in difficoltà il PSG. Nonostante la sconfitta la Roma resta la seconda forza del gruppo con 4 punti, alla pari dell'Ajax e a -1 dal Bayern Monaco, PSG ultimo con 3. Settimana prossima il ritorno al Tre Fontane che può risultare decisivo per il futuro europeo delle ragazze di Spugna.

PSG-Roma Femminile, la cronaca

Al 15esimo punizione di Giugliano deviata in corner dal portiere del Psg, ma l’arbitro non vede il tocco e non concede il corner. Al 19esimo destro di Martens, respinge Ceasar. Al 21esimo ci riprova la centrocampista, blocca Ceasar. Al 23esimo grande intervento dell’estremo difensore romanista che si oppone ad un tentativo acrobatico di Katoto. Al 35esimo bell’imbucata di Giugliano per Giacinti, ma il tiro dell’attaccante è debole. Al 44esimo intervento scoordinato di Aigbogun che atterra Katoto in area. Calcio di rigore per il PSG, dal dischetto va Geyoro che non sbaglia. Ad inizio ripresa il PSG raddoppia con Katoto che spinge in rete un cross di Geyoro. Al 53esimo l’arbitro assegna un rigore alla Roma per un presunto tocco di mano di Hunt. Dagli 11 metri va Giugliano ma Kledrzynek para. Al 58esimo la Roma accorcia le distanze con Giacinti che col mancino mette in rete un assist di Giugliano. Al 69esimo Ceasar respinge un tentativo di Katoto.

Tabellino e pagelle

Paris Saint-Germain (3-5-2): Kledrzynek 7; Samoura 5,5, De Almeida 5,5, Hunt 5 (al 66’ Vangsgaard 6); Karchaoui 6, Albert 6, Geyoro 7,5; Martens 6,5, Le Guilly 6; Katoto 7 (dal 71’ Baltimore 6), Chawinga 5,5 (dal 95’ Vitoria s.v.). All.: Precheur 6

Roma Femminile (4-3-3): Ceasar 6,5; Di Guglielmo 6, Minami 6, Linari 6, Aigbogun 4 (dal 76’ Serturini 6); Kumagai 6, Giugliano 5,5, Feiersinger 5,5 (dal 66’ Greggi 5,5); Viens 5,5, Giacinti 7, Haavi 6. All.: Spugna 6

Marcatrici: 45’ Geyoro (PSG), 46’ Katoto (PSG); 58’ Giacinti (R)

Ammonite: Hunt (PSG), De Almeida (PSG), Samoura (PSG), Baltimore (PSG), Kledrzynek (PSG); Viens (R)

Arbitro: Demetrescu (ROU)

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: La migliore per distacco della Roma. Si guadagna il rigore, segna e fa ammonire tutta la difesa francese. Pericoloso costante.

Ceasar 6,5: Tiene in vita la Roma con una super parata e un paio di ottimi interventi.

Giugliano 5,5: Non calcia benissimo il rigore, si riscatta in parte poco dopo servendo l’assist a Giacinti. Dall’errore dal dischetto la sua prestazione cala con errori non da lei.

Aigbogun 4: Gravissimo il suo errore che rovina la partita della Roma regalando il vantaggio alle francesi allo scadere del primo tempo. Molto ingenua.