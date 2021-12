Promozione: i risultati dell'undicesima giornata del Girone D

Alla fine dell'undicesima giornata del Girone D del campionato Promozione, il Rocca Priora resta in testa alla classifica. Risponde il Vicovaro che vince in rimonta contro la Lodigiani.

Rocca Priora primo

Dopo un primo tempo in difficoltà, il Rocca Priora sblocca la partita nella ripresa con Scacchetti. Dopo il pareggio del Torre Angela però i castellani dilagano con Troisi, Nuzzi e ancora Scacchetti che sigla la sua doppietta personale. Questo risultato proietta il Rocca Priora in testa alla classifica con 24 punti mentre il Torre Angela resta ultimo con zero punti.

Le inseguitrici

Il Vicovaro insegue il Rocca Priora ad un solo punto di distanza. Il Vicovaro vince per 2 a 1 in rimonta in casa della Lodigiani. Alla Borghesiana i padroni di casa passano in vantaggio, ma poi Loreti con una gran punizione e poi Catracchia completano la rimonta. L'Atletico Morena vince lo scontro diretto in casa contro il Valmontone per 1 a 0. Il gol della vittoria lo sigla Pochi. Vince in rimonta anche il Villa Adriana che per 4 a 1 batte la Virtus Roma. Nei coccodrilli a segno anche il giovane Mantovani difensore classe 2000 all'esordio.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati dell'undicesima giornata del Girone D

