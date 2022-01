Colpo del Velletri che batte il Grifone

Il Velletri batte per tre a zero il Grifone Calcio nella partita valida per la 15esima giornata del Girone C.

La partita

Al campo Giovanni Scavo il primo tempo fra Velletri e Grifone termina col risultato di zero a zero, con occasioni tutte per gli ospiti. Nella ripresa però i padroni di casa sbloccano la partita 57esimo con Leoni che sfrutta un pasticcio della difesa ospite e batte Sorcini in uscita. Il Velletri raddoppio con un colpo di testa di Raponi, che beffa Sorcini in un'uscita maldestra. Il portiere ospite è ancora protagonista in negativo quando non trattiene un tiro e stende in area di rigore un attaccante del Velletri. Dal dischetto va il numero nove Sampaolo che non sbaglia.

La classifica

Il Velletri con questa vittoria sale a quota 15 punti, il Grifone si ferma a 24, terzo.