Valmontone, Fazi: "Bello prendersi le responsabilità"

Il Valmontone ha vinto per 1 a 0 contro il Vicovaro il recupero della 14esima giornata del Girone D del campionato Promozione. Decisivo Yuri Fazi dal dischetto, dopo che il portiere giallorosso Provaroni aveva neutralizzato un calcio di rigore a favore del Vicovaro.

Le parole di Fazi

Yuri Fazi attaccante classe 1984, era stato uno dei grandi colpi estivi del Valmontone. Il calciatore però è stato fermato ai box da un infortunio al ginocchio ed è tornato in campo poco prima di Natale. Contro il Vicovaro però è stato lui a regalare i tre punti ai giallorossi: “Nel calcio è bello prendersi anche queste responsabilità, Meritavamo quella vittoria perché abbiamo giocato davvero un’ottima partita, una delle migliori da inizio stagione e non è un caso che è arrivata con l’organico praticamente al completo. Nel secondo tempo, però, abbiamo rischiato tanto sul calcio di rigore per i padroni di casa sullo 0-0, ma Provaroni è stato bravissimo”.

Fazi è stato decisivo subentrando dalla panchina anche se come conferma, pensava di iniziare titolare: "Sono sincero, pensavo di giocare. Qualche anno fa l’avrei vissuta meno bene, ma comunque ho accettato la scelta del mister, concentrandomi nel dare il massimo per i minuti che mi sarebbero stati concessi. Credo che l’atteggiamento giusto debba essere questo perché tutti possiamo essere importanti. Io non sono ancora al 100%, ma ora credo di stare abbastanza bene”.

Il calendario

Domenica 6 febbraio, il Valmontone chiuderà il suo girone di andata contro il Rocca Priora RdP capolista del Girone D con sette punti di vantaggio sui giallorossi: "Il Rocca è sicuramente un’ottima squadra, basta guardare i nomi della rosa e nello specifico del reparto offensivo. Non si ha una classifica come la loro per caso. Ritroverò con piacere il mio ex compagno di squadra Scacchetti, uno dei giocatori migliori del panorama dilettante e un ragazzo d’oro, con lui ci sentiamo frequentemente. Se dovessimo perdere sarebbe pesante, pur mancando ancora un intero girone di ritorno alla fine del campionato”. La chiusura di Fazi è sul progetto del Valmontone 1921: “La società ha mantenuto tutte le promesse fatte, cercheremo di regalare loro le soddisfazioni che meritano. Se si riuscisse a tornare a giocare al “Gelsi” entro fine stagione sarebbe veramente la ciliegina sulla torta”.