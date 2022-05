Valmontone, Matozzo: "Vogliamo finire bene la stagione"

Il Valmontone è tornato alla vittoria. La squadra di mister Aurelio Sarnino, nell'ultimo turno del Girone D ha vinto in trasferta sul campo della Polisportiva De Rossi per due a zero cancellando le due brutte sconfitte post pasquali.

Le parole di Matozzo

Simone Matozzo attaccante classe 1982 ha analizzato la vittoria contro la De Rossi: “La partita non ha avuto ritmi altissimi, i primi caldi cominciano a incidere. Avevamo di fronte una squadra animata da motivazioni importanti visto che è in corsa per la salvezza, ma anche noi volevamo riscattare assolutamente la doppia pesante sconfitta post-Pasqua contro Lodigiani e Atletico Morena. Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo invertito la pericolosa tendenza delle ultime gare: vogliamo fare un finale degno di un’annata che è stata al di sotto delle aspettative, ma comunque buona”.

Matozzo è stato uno dei marcatori di giornata segnando un gol meraviglioso con un tiro da metà campo: “Avevo notato già in precedenza che il portiere avversario usciva abbastanza e così quando è arrivata la palla giusta ci ho provato ed è andata bene. L’annata è stata complicata a livello personale, ho avuto diversi problemi fisici e questo gol è comunque una piccola soddisfazione”.

Tre partite alla fine, la prima delle quali a Bellegra: “Affrontiamo un avversario che ci è vicino in classifica e che avrà voglia di superarci. Noi, però, vogliamo finire bene: possiamo e dobbiamo raggiungere almeno il quarto posto”. Poi sarà tempo di pensare al futuro e Matozzo ha dimostrato di avere voglia di continuare a giocare: “A livello personale sono animato da una grande voglia di riscatto dopo un’annata difficile. Ho la coscienza pulita, ma mi sento in debito nei confronti di questo club che merita le migliori soddisfazioni per la professionalità e la serietà che ha messo in campo sin dal primo giorno. Mi piacerebbe far parte di questo progetto anche nel prossimo futuro, ma ne parleremo serenamente con la società a fine campionato”.