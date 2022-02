Valmontone, Rovitelli: "Finchè la matematica non ci condanna, ci crediamo"

Il Valmontone è uscito sconfitto di misura nel big match interno contro l’Atletico Torrenova capolista con lo 0 a 1 deciso con un rigore di Forcina poco prima dell’intervallo. I giallorossi ora distano 8 punti dal Torrenova.

Le parole di Rovitelli

Alessandro Rovitelli, portiere classe 1988, ha debuttato in stagione fra i pali del Valmontone contro il Torrenova sostituendo l'infortunato Provaroni. Queste le parole dell'estremo difensore: “Non è una situazione di classifica semplice ma “è finita” lo diremo solo al termine del campionato. Fin quando la matematica non ci condanna, faremo di tutto per arrivare in vetta. Da domani torniamo ad allenarci con grande determinazione per poter vincere la prossima partita e quelle successive”. Sulla partita aggiunge: "La gara è stata equilibrata, giocata soprattutto a centrocampo. In queste sfide gli episodi fanno la differenza e, dopo il loro vantaggio su calcio di rigore, purtroppo non siamo riusciti a pareggiare i conti nella ripresa”.

Rovitelli ha fatto il suo esordio stagionale dopo l’anno scorso il campionato venne fermato a novembre e dopo aver superato un infortunio e altre problematiche che lo hanno costretto ai box in questa prima di stagione.