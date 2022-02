Valmontone, Pizzuti: "Col Rocca Priora RdP partita dura"

Il big match Valmontone-Rocca Priora RdP si è chiuso con un pareggio a reti bianche. Lo zero a zero ha permesso ai castellani di mantenere la prima posizione nel Girone D, a +7 proprio dalla formazione giallorossa di Aurelio Sarnino.

Il commento di Pizzuti

Tante le occasioni creato, fra cui il palo colpito da Casciotti ma poi il pericolo nel finale sventato da Provaroni, Così il Valmontone ha vissuto la sfida contro il Rocca Priora RdP. Per il difensore giallorosso Piergiorgio Pizzuti il risultato è stato giusto anche se il Valmontone qualcosa in più ha creato.

Per il calciatore classe 1992 la partita è “stata dura e bella da giocare". Il Valmontoneha perso a gara in corso sia Ceccarelli che Romaggioli (rientrato da poco da un altro problema fisico): “Mi auguro che non sia nulla di serio per entrambi e che possano presto rientrare in gruppo” dice Pizzuti.Il difensore era al rientro dopo un infortunio che gli ha fatto saltare gran parte della prima metà di stagione: “Fisicamente mi sento un po’ meglio, il mio inizio di campionato non è stato semplice ed è stato lo stesso anche per altri miei compagni di squadra”.

La classifica

Il pareggio nel big match di ieri ha lasciato il Valmontone 1921 a sette punti dalla capolista, poi hanno vinto anche l’Atletico Torrenova (secondo a +5) e il Villa Adriana. La squadra giallorossa occupa la terza posizione (assieme al Vicovaro battuto nel turno precedente), ma manca ancora un intero girone di ritorno: “L’obiettivo resta quello di lottare per la vetta, dobbiamo dare il massimo come fatto nelle ultime due partite. Non lasceremo nulla di intentato”.